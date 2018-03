QUESTURA DI TRENTO * OPERAZIONE “ SECURITY BREATH ”: CONTROLLATE 130 PERSONE, DI CUI 101 STRANIERI E 16 AUTOMEZZI (VIDEO AD ALTO IMPATTO)

Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha condotto nella città di Trento, così come nell’intero territorio nazionale, l’operazione “Security Breath” con cui sono stati intensificati i servizi di controllo del territorio nelle piazze e nelle aree maggiormente frequentate.

L’operazione, sviluppatasi nelle giornate del 26, 27 e 28 febbraio, è stata finalizzata a garantire maggiori livelli di sicurezza e vivibilità per restituire ai cittadini un’adeguata “percezione di sicurezza”.

Sono state controllate 130 persone, di cui 101 stranieri, e 16 automezzi. L’intenso pattugliamento della città ha inoltre portato nella giornata del 27 febbraio all’arresto di U.E., cittadino nigeriano di 27 anni, sorpreso dal Reparto Prevenzione Crimine di Milano all’atto di spacciare droga all’altezza di Corso Venezia.

Alla vista degli operatori questi tentava di allontanarsi verso via Dietro le Mura ma, una volta raggiunto, veniva trovato in possesso di diversi involucri in cellophane contenenti sostanza stupefacente di tipo marijuana. Veniva quindi accompagnato presso gli Uffici della Questura e sottoposto ad arresto ai sensi dell’art. 73 DPR 309/90.

Altri due cittadini centro-africani sono stati denunciati per violazione dell’ordine del Questore di allontanamento dal territorio nazionale, mentre un cittadino italiano è stato denunciato per lesioni personali e oltraggio a pubblico ufficiale.

All’operazione, coordinata dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno partecipato le Volanti, il Reparto Prevenzione Crimine di Milano, la Squadra Mobile, l’Ufficio Immigrazione e il Gabinetto di Polizia Scientifica.