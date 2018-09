QUESTURA DI VENEZIA * CONTROLLI ACCESSI FESTIVAL DEL CINEMA: ” ALLA SIGNORA PICCOLO È STATO CONSENTITO IL TRANSITO SENZA ALCUNA ULTERIORE LIMITAZIONE “

In merito alla vicenda che ha coinvolto nel pomeriggio odierno la sig.ra Ottavia Piccolo, la Questura di Venezia precisa che quest’ultima è stata controllata, presso un varco di accesso all’area riservata del Festival del Cinema, dove poco prima un gruppo di manifestanti aveva tentato di superare illecitamente lo sbarramento delle Forze dell’ordine.

In particolare i citati manifestanti, non rispettando il luogo indicato nel preavviso presentato alla Questura per lo svolgimento del presidio, avevano tentato di raggiungere, con bandiere e vessilli, il Palazzo del Cinema, venendo, pertanto, bloccati dal servizio di sicurezza delle Forze di polizia.

Il foulard indossato dalla Sig.ra Piccolo, a prima vista associato ai simboli esibiti dai predetti manifestanti, è stato poi, ad un più approfondito controllo, riconosciuto in quanto recante i simboli dell’Anpi. Alla signora Piccolo è stato dunque consentito il transito senza alcuna ulteriore limitazione.

