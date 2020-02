QUESTURA DI TRENTO * SAFER INTERNET DAY 2020: « IL 13 FEBBRAIO INCONTRO CON GLI STUDENTI DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI »

SAFER INTERNET DAY 2020. Incontro con gli studenti degli Istituti Comprensivi di Trento. Nell’ambito delle iniziative promosse per celebrare l’edizione 2020 del “Safer Internet Day”, il Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni Trentino Alto Adige e la Rete degli Istituti Comprensivi di Trento (che comprende tutti gli istituti di istruzione primaria e secondaria di I grado del capoluogo trentino), con il patrocinio della Provincia Autonoma e del Comune di Trento, hanno organizzato un incontro informativo con gli studenti, che avrà luogo il 13 febbraio p.v., con inizio alle ore 08.00, presso il teatro del locale Collegio Arcivescovile “C. Endrici”.

In tale occasione, gli specialisti della Polizia Postale e delle Comunicazioni, come sempre in prima linea nella lotta contro i pericoli della rete e il cyberbullismo e che, nel corso del 2019, hanno effettuato 134 analoghi interventi divulgativi, incontreranno circa 1200 studenti e 115 insegnanti.

“Educare i ragazzi ad un uso corretto e consapevole di Internet, dei social networks e delle nuove tecnologie digitali – afferma il Dirigente del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni Trentino Alto Adige, Vice Questore della Polizia di Stato dr. Alberto Di Cuffa – rappresenta uno dei principali obiettivi della Polizia di Stato, nella prospettiva di incrementare il livello di prevenzione coinvolgendo anche e soprattutto la “comunità educante”, vale a dire genitori, insegnanti ed educatori a vario titolo”