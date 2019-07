QUESTURA DI TRENTO * CONTRASTO FENOMENO GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: « NELL’AREA EX ZUFFO CONTROLLATE 58 PERSONE A BORDO DI 50 VEICOLI, RITIRATE 3 PATENTI »

Servizi di controllo per il contrasto del fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcoolica e/o di alterazione per l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nella notte scorsa, tra venerdì 05 e sabato 06 c.m., la Polizia Stradale, con tre pattuglie, affiancata da personale sanitario della Questura, ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione della guida in stato di ebbrezza alcoolica e/o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

I controlli sono stati effettuati presso la cd. area ex Zuffo nel Comune di Trento con il seguente esito:

– 58 persone controllate a bordo di 50 veicoli;

– ritirate nr. 3 patenti di guida (di cui nr.2 per violazione art.186 lett.b, tasso alcolemico superiore a 0,80 ed inferiore ad 1,50, e nr.1 per violazione art.186 bis/1, guida dopo aver assunto bevande alcoliche in conducente di età inferiore a ventun anni) con due persone segnalate a p.l. all’A.G.;

– 3 persone sottoposte a controllo per l’uso di stupefacenti di cui nr. una positiva;in quest’ultimo caso il personale sanitario ha proceduto al prelievo di altri due campioni di saliva che saranno inviati Centro di Ricerche di Laboratorio e Tossicologia Forense della Direzione Centrale di Sanità in Roma per una più approfondita analisi di conferma e verifica ed in caso di positività dell’esame di conferma la Polizia Stradale redigerà gli atti di conseguenza relativi alla violazione dell’art.187 c.d. s. (guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti);

– elevate nr.9 altre contestazioni al c.d.s.;

– 45 punti patente decurtati.

I servizi straordinari finalizzati alla prevenzione e repressione della guida in stato di ebbrezza alcoolica e/o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti verranno ripetuti durante il periodo estivo.