QUARTO GRADO RETEQUATTRO * PRESUNTI ABUSI IN VATICANO, GLI SCONVOLGENTI RACCONTI CHE DIVIDONO L’OPINIONE PUBBLICA

Il 18 marzo, nell’access prime-time di Retequattro, tornano le riflessioni di “Quarto Grado – La Domenica”. Il settimanale condotto da Gianluigi Nuzzi torna a occuparsi di casi di presunti abusi sessuali commessi all’interno del Vaticano e nel mondo ecclesiastico.

Negli ultimi mesi, diverse testimonianze choc hanno riacceso le polemiche su un tema che ancora oggi ha molti misteri: racconti dolorosi e sconvolgenti che hanno diviso l’opinione pubblica. Il programma a cura di Siria Magri ripercorre tutte queste vicende, soffermandosi in particolare sui casi arrivati anche nelle Aule dei Tribunali italiani per dei processi penali, oltre a quelli canonici previsti in tali situazioni.

Con documenti, interviste inedite e approfondimenti, “Quarto Grado – La Domenica” mantiene accesi i riflettori su questo argomento.