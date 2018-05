QUARTO GRADO – RETE 4 * VELISTI SCOMPARSI: FRANCESCA FOGAR RACCONTA L’ESPERIENZA DEL PADRE E LANCIA UN APPELLO

“Quarto Grado” – nella puntata in onda ieri, in prima serata, su Retequattro – si è occupato del caso dei due velisti scomparsi il 2 maggio scorso a bordo del 14 metri “Bright” nell’Oceano Atlantico.

Aldo Revello e Antonio Voinea, i due skipper, erano di ritorno dalla Martinica con destinazione La Spezia: la loro imbarcazione è scomparsa nel tratto di mare compreso tra le Isole Azzorre e Gibilterra.

La trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero, ha ospitato in studio Francesca Fogar, figlia di Ambrogio, il celebre esploratore che nel 1978 trascorse 74 giorni in mare insieme al suo compagno Mauro Mancini.

Francesca, che lavora nella redazione di “Quarto Grado”, ha prima realizzato un servizio che racconta l’incredibile esperienza del padre, quindi ha lanciato un appello affinché proseguano le ricerche di Revello e Voinea: «Non voglio alimentare false speranze, ma secondo me non ce ne sono: la speranza è solo vera. Per me Aldo e Antonio sono vivi e quindi vanno cercati, bisogna continuare», ha detto Francesca Fogar.