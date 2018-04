QUARTO GRADO – RETE 4 * CASO VANNINI: LA MADRE DI MARCO OSPITE IN STUDIO VENERDÌ 20 APRILE

Nuovo appuntamento – venerdì 20 aprile, in prima serata, su Retequattro – con “Quarto Grado”. Conduce Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero.

In primo piano, la sentenza di primo grado per il delitto di Marco Vannini.

14 anni per Antonio Ciontoli, 3 per la moglie Maria Pezzillo e per i figli Martina e Federico; assolta la fidanzata di quest’ultimo, Viola Giorgini. La pm aveva chiesto pene molto più dure: 21 anni per il capofamiglia e 14 per la consorte e i due ragazzi. Ma i giudici della Corte di Assise di Roma hanno riconosciuto loro le attenuanti generiche.

La decisione dei magistrati ha scatenato la rabbia dei parenti di Marco e dell’opinione pubblica. Per commentare l’esito del dibattimento, la madre della vittima, la signora Marina Conte, è ospite di “Quarto Grado”.

In primo piano, nel programma a cura di Siria Magri, anche i continui e ripetuti appelli di Laura Lamaletto, madre di Alessandro Neri. La donna vuole la verità sull’omicidio del figlio.

Intanto, proseguono gli interrogatori da parte degli inquirenti. Nei prossimi giorni, chiamato a dare risposte in merito alle presunte rivalità familiari, sarà sentito il cugino di Alessandro, Gaetano Junior.