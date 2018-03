QUARTO GRADO – LA DOMENICA RETEQUATTRO * INDAGINE SULLE SETTE: TUTTE LE NOVITÀ SUL CASO DI SVEVA CARDINALE

L’11 marzo, nell’access prime-time di Retequattro, va in onda un nuovo appuntamento con “Quarto Grado – La Domenica”.

Il settimanale curato da Siria Magri continua a indagare sulla rete di “adepti” creata da Paolo Catanzaro, che dopo il cambio di sesso è oggi conosciuto come Sveva Cardinale.

La donna è in carcere con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata alla truffa: il sospetto, secondo gli inquirenti, è che per anni questa persona abbia raggirato diversi individui: i suoi seguaci, dopo presunte visioni mariane, avrebbero donato dei soldi. E, in alcuni casi, il “mistico” avrebbe promesso guarigioni miracolose.

Con nuovi documenti e testimonianze inedite, “Quarto Grado – La Domenica” mantiene accesi i riflettori sulla vicenda che ha portato in primo piano il fenomeno delle “pseudo-sette” in Italia.