QUARTO GRADO – LA DOMENICA * LA SETTA DELLA DIETA CHE SCONSIGLIA LA MEDICINA UFFICIALE: INDAGATO IL GURU DELLA MACROBIOTICA MARIO PIANESI

Il 25 marzo, nell’access prime-time di Retequattro, va in onda un nuovo appuntamento con “Quarto Grado – La domenica”, il settimanale di approfondimento e riflessione condotto da Gianluigi Nuzzi.

Il programma a cura di Siria Magri si occupa dell’inchiesta che coinvolge Mario Pianesi, considerato il precursore dell’alimentazione macrobiotica in Italia. Fondatore di un impero che comprende corsi, ristoranti, punti vendita e aziende agricole, è ora accusato di associazione per delinquere finalizzata alla riduzione in schiavitù, maltrattamenti, lesioni aggravate ed evasione fiscale.

Gli inquirenti parlano di «asservimento totale delle vittime», spesso persone dalla psicologia molto fragile, dalle quali Pianesi avrebbe preteso donazioni di denaro. L’uomo sarebbe stato a capo di una vera e propria setta che avrebbe attuato un rigido controllo sull’alimentazione degli “adepti”, e alcuni di loro sarebbero stati spinti ad abbandonare le cure della medicina ufficiale per affidarsi allo stile di vita imposto dalle diete “MA.PI.” (dal nome del “maestro”).

“Quarto Grado – La Domenica” ripercorre questo caso con documenti, testimonianze ed elementi che provengono dagli atti dell’inchiesta.