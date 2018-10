‘ QUARTA REPUBBLICA ‘ – RETEQUATTRO * MANOVRA ECONOMICA: ” AL TALK SHOW DI NICOLA PORRO TRA GLI OSPITI ANTONIO TAJANI ED ENNIO DORIS, DOMANI ORE 21.25 “

Domani sera, lunedì 15 ottobre, alle ore 21.25, su Retequattro, nuovo appuntamento con “Quarta Repubblica”, il talk show su politica ed economia condotto da Nicola Porro.

L’analisi cardine del talk si incentrerà sulla manovra economica e il decreto fiscale, nel giorno dell’approvazione al Consiglio dei ministri: il varo del decreto legge è previsto infatti proprio per domani. Ma non solo, perché la giornata sarà fondamentale anche per quanto riguarda la legge di bilancio. Sempre domani inoltre, è anche il termine ultimo entro il quale l’esecutivo dovrà inviare a Bruxelles il Documento programmatico di bilancio.

A discutere in diretta gli sviluppi dell’intensa giornata politica, tra gli altri, il Presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani e il Presidente di Banca Mediolanum Ennio Doris.

Ospiti fissi: Vittorio Sgarbi e il comico Paolo Hendel, che offriranno come sempre i loro personalissimi punti di vista.