PROVINCIA DI TRENTO – PRESIDENTE ROSSI * ATTO INTIMIDATORIO CONTRO CASAPOUND: ” FERMA CONDANNA CONTRO CHI VUOLE SOLO SPARGERE BENZINA SUL FUOCO “

“Ferma condanna contro chi vuole solo spargere benzina sul fuoco”. Atto intimidatorio contro CasaPound: la solidarietà del presidente Rossi.

“Condanniamo con fermezza questo vile atto intimidatorio nei confronti di CasaPound a cui va la solidarietà della Giunta provinciale e rilanciamo il nostro impegno per cercare, tutti insieme, al di là delle diverse posizioni politiche, di svelenire il clima che si respira nel Paese e purtroppo anche in Trentino, fomentato da chi vuole solo spargere benzina sul fuoco”.

Così, il presidente della Provincia autonoma di Trento, commenta il blitz notturno nei confronti della sede di CasaPound a Trento, oggetto di un attentato dinamitardo.

“Diciamo no alle provocazioni e alle violenze, anche verbali e a chi lavora, cinicamente, solo per surriscaldare gli animi e riaffermiamo che l’unica strada per risolvere pacificamente le tensioni, che inevitabilmente si creano in una società aperta e dinamica, è quella del dialogo e del confronto democratico”.