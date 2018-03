PROVINCIA DI TRENTO – APPA * AL MUSE LA PRESENTAZIONE DEL PIANO DI TUTELA DELLA QUALITÀ DELL’ARIA

Che cos’è il Piano di tutela della qualità dell’aria e come vi possono partecipare i cittadini? Quali sono le azioni messe in campo dalla Provincia autonoma di Trento nell’ambito della mobilità sostenibile e dell’efficienza energetica degli edifici?

Quali azioni concrete si possono fare per ridurre le emissioni di inquinanti contribuendo a migliorare la qualità dell’aria che respiriamo?

A queste domande troveranno risposta i cittadini sabato 17 marzo dalle ore 10:00 al Muse – Museo delle Scienze di Trento in un apposito stand; oltre agli approfondimenti sono in programma due dimostrazioni pratiche, alle 11.00 e alle 14.00 che illustreranno il modo corretto di caricare una stufa a legna e accendere il fuoco per una buona combustione nel Parco del Museo.

L’appuntamento è organizzato nell’ambito della Green Week.

Quello al Muse è il secondo di otto eventi sul territorio provinciale promossi dall’Assessorato alle infrastrutture e all’ambiente della Provincia Autonoma di Trento e con il coordinamento dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente.

Attraverso approfondimenti e dimostrazioni pratiche, alcuni ricercatori spiegheranno alla cittadinanza i contenuti del Piano di tutela della qualità dell’aria e dimostreranno come, con semplici accorgimenti, ciascuno può fare molto per migliorare la qualità dell’aria.

Saranno inoltre presentate le azioni messe in campo dalla Provincia in tema di efficienza energetica degli edifici e mobilità sostenibile, come il Piano per la mobilità elettrica e il ciclo concorso Trentino pedala.