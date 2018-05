PROVINCIA TRENTO * ADUNATA ALPINI 2018: BANDIERE DELLA PROVINCIA, NUMEROSE LE RICHIESTE E DA MARTEDÌ 8 MAGGIO IN DISTRIBUZIONE PRESSO LE COMUNITÀ DI VALLE

In vista dell’Adunata degli Alpini.Bandiere della Provincia, numerose le richieste e da martedì 8 maggio in distri buzione presso le Comunità di Valle.

Prosegue, in vista dell’Adunata degli Alpini, la distribuzione gratuita delle bandiere della Provincia autonoma di Trento, iniziata oggi con una notevole risposta da parte dei cittadini.

Per chi non può recarsi a Trento c’è una possibilità in più per ottenere la bandiera trentina. Da martedì 8 maggio saranno infatti in distribuzione anche presso le sedi delle Comunità di Valle.

Sono state numerosissime infatti le richieste. Ieri mattina, in circa quattro ore, sono state distribuite 1000 bandiere presso la sede della Provincia in piazza Dante e nel corso della giornata circa 1.500 bandiere sono state distribuite dal Comitato organizzatore dell’Adunata.