PROVINCIA DI BOLZANO * COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ: CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI SONO STATI ORGANIZZATI 90 WORKSHOP DAL 2011

Dal 2011 la Commissione provinciale per le pari opportunità e le Case delle donne di Bressanone e Merano hanno organizzato complessivamente oltre 90 workshop dell’iniziativa “Io dico no” contro la violenza e le molestie sessuali. Agli incontri hanno partecipato nel 2017 oltre 320 donne.

“Purtroppo molte donne vivono nella quotidianità episodi di violenza sia di carattere psicologico che fisico – spiega Ulrike Oberhammer, presidente della Commissione pari opportunità – con “Io dico no” vogliamo fornire concreti strumenti per affrontare episodi di violenza e di molestie sessuali”.

Nella vita quotidiana, infatti, ragazze e giovani donne sono esposte a varie forme di persecuzione, violenza, molestie e situazioni limite: dalla violenza fisica a quella sessuale, ma anche emarginazione, offese o insulti in relazione alla sfera sessuale. “Con questi corsi vogliamo mostrare alle ragazze come porre dei limiti e come potersi proteggere”, aggiunge Joelle Strobl la coordinatrice dei corsi.

Rolanda Tschugguel, coordinatrice del tavolo di lavoro contro la violenza sottolinea che “attraverso i progetti nelle scuole vorremmo sensibilizzare le ragazze e prevenire la violenza.

I workshop offrono la possibilità di conoscere centri specializzati e mirano ad eliminare gli ostacoli che spesso impediscono l’eventuale richiesta d’aiuto”.

I workshop sono finanziati dalla Commissione per le pari opportunità , dal Servizio casa delle donne del Comprensorio della Val d’Isarco e dal Servizio donna di Merano.