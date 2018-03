PROVINCIA BOLZANO * STRADA PONTE GARDENA-CASTELROTTO: CHIUSURA E DEVIAZIONE PER I BUS DAL 12 AL 23 MARZO

Strada Ponte Gardena-Castelrotto: chiusura e deviazione per i bus. Chiusa dal 12 al 23 marzo la strada provinciale Castelrotto-Ponte Gardena SP 24, deviati i bus del trasporto pubblico.

Da lunedì 12 marzo fino a venerdì 23 marzo la strada provinciale SP 24 tra Castelrotto e Ponte Gardena sarà chiusa al traffico a causa di lavori nel tratto Prato Isarco-Ponte Gardena per il prolungamento della galleria paramassi. La circolazione in questo periodo sarà pertanto deviata in prevalenza sulla strada provinciale SP 64 Castelrotto-Ponte Gardena.

Gli autobus della linea 171 viaggeranno così per Passo Pinei, S. Pietro, Ponte Gardena. Le fermate tra “Castelrotto, autostazione” e Roncadizza sono servite in entrambe le direzioni di marcia, mentre sono sospese tutte le fermate tra Roncadizza “La Rodes” fino a Ponte Gardena, “Paese”.

Eccezioni:

La corsa delle ore 6.18 da Siusi per Bressanone transita per Fiè, Prato Isarco, Ponte Gardena. Non vengono servite le fermate a partire da Fiè “Rotatoria” fino a Ponte Gardena, anche la fermata Ponte Gardena “Stazione “non verrà servita. Prossima fermata utile sarà Ponte Gardena “Starz”.

La corsa delle ore 18.18 da Bressanone per Castelrotto transita per Siusi fino a Fiè, la fermata “Cabinovia, Alpe di Siusi” non verrà servita.