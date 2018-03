PROVINCIA DI BOLZANO * COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO: A DISPOSIZIONE 2,3 MLN DI EURO PER IL 2018, (851 MILA EURO PER IL 2019)

Cooperazione allo sviluppo, oltre 2,3 milioni per il programma 2018. Per i progetti della Provincia e delle organizzazioni di cooperazione e di educazione allo sviluppo a disposizione per il 2019 oltre 2,3 milioni di euro.

La Giunta provinciale, nella seduta di ieri (6 marzo), ha approvato il programma annuale riferito ai progetti di cooperazione allo sviluppo e a quelli di educazione allo sviluppo e alla mondialità portati avanti direttamente dalla Provincia e proposti da varie organizzazioni. A disposizione vi sono oltre 2,3 milioni di euro per il 2018, e poco più di 851mila euro per il 2019.

*

Cooperazione allo sviluppo

Entro il mese di giugno 2018 saranno valutati e indicati i progetti che potranno ottenere un finanziamento fra i 68 presentati per interventi di cooperazione allo sviluppo. A disposizione vi sono 2 milioni di euro, di cui 1,4 milioni a carico del bilancio 2018 e 600mila di quello 2019.

Tra i progetti diretti, per quanto riguarda l’Africa, la Provincia nell’ambito del Gect Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino sostiene un’iniziativa per la promozione dello sviluppo rurale in Tanzania (2017-2019), e uno in Uganda. Prosegue, inoltre, il sostegno all’ospedale Lacor di Gulu, con il miglioramento dell’approvvigionamento energetico della struttura e lo scambio di personale sanitario e tecnico con l’ospedale di Bolzano.

In Burkina Faso si punta sui settori della sicurezza alimentare e dell’approvvigionamento idrico, nonchè sulla costruzione di pozzi e la creazione di relazioni economiche eque e sostenibili con l’Alto Adige, mentre a Zanzibar viene sostenuta la formazione medica di guaritori tradizionali.

Vari gli ambiti di intervento della Provincia di Bolzano in Asia e Medioriente. In India viene sostenuto il progetto di sviluppo rurale a favore della popolazione tibetana in esilio e la costruzione e ampliamento di un edificio per un ufficio di comunicazione e per una stazione radio.

In Nepal viene sostenuta la costruzione di un edificio per il corpo dei vigili del fuoco di Kathmandu e per il soccorso montano con spazi comuni per le attività di formazione. In Iraq viene incentivata la formazione continua per terapisti che intervengono sui traumi. Per quanto concerne l’Europa dell’Est, in Albania viene promosso lo sviluppo rurale per mezzo dell’agricoltura biologica e dell’agriturismo.

*

Educazione allo sviluppo e alla mondialità

Nell’ambito dell’educazione allo sviluppo e alla mondialità sono stati valutati positivamente 14 dei 18 progetti presentati, che saranno sostenuti con un finanziamento pari a oltre 363mila euro a carico del bilancio 2018. Tra le iniziative dirette della Provincia vi sono un evento di clausura per tutte le organizzazioni locali che si occupano del settore, una giornata della cooperazione allo sviluppo su un tema specifico, un gruppo di lavoro e iniziative a sostegno di “Provincia equa e solidale”, nonché la partecipazione al progetto UE “Snapshot from the borders” e “Voci di confine” (Amref) sui temi della globalizzazione e delle migrazioni.