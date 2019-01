provincia autonoma trento * Trasporto pubblico gratuito per i settantenni: « le modalità per accedere al servizio »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Molto interesse per la nuova misura che parte il primo febbraio. Trasporto pubblico gratuito per i settantenni: ecco le modalità per accedere al servizio.

Ha suscitato molto interesse la nuova misura, annunciata venerdì scorso dal presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, con la quale è stata introdotta la circolazione gratuita sui mezzi di trasporto pubblico, a partire dal 1° febbraio, per tutti i residenti in Trentino che abbiano compiuto 70 anni.

Molte persone, oggi, hanno contattato Trentino Trasporti e Trenitalia, oltre che il Servizio trasporti provinciale, per conoscere le modalità di accesso al servizio. Ecco, di seguito, quello che c’è da sapere.

A partire dal 1° febbraio gli ultra 70enni non lavoratori residenti in provincia di Trento possono presentare il modulo per poter viaggiare gratuitamente sui servizi pubblici in provincia di Trento.

DOVE E’ DISPONIBILE LA MODULISTICA

La modulistica è disponibile presso gli sportelli di Trentino trasporti, Trenitalia ed è scaricabile a questo link:

http://www.modulistica.provincia.tn.it/modulnew.nsf/Modulo.xsp?openDocument&documentId=FA1CB6595B45EE02C1257B66002539A6

(N.B. scaricare il “modulo domanda smart card” e di “autodichiarazione per ultrasessantenni e per la gratuità ultrasettantenni”)

DOVE CONSEGNARE LA MODULISTICA

La modulistica va consegnata presso gli sportelli di Trentino trasporti o Trenitalia (qualora la modulistica venga presentata da altra persona, va allegato anche copia del documento di identità del richiedente).

CHI NON POSSIEDE GIA’ LA SMART CARD PENSIONATI

Deve consegnare la modulistica + una fotografia formato tessera.

CHI POSSIEDE GIA’ LA SMART CARD PENSIONATI

Deve consegnare la modulistica + la tessera per la sua variazione (non è necessaria la fotografia).

Chi è in possesso di smart card con abbonamento valido riceve un certificato sostitutivo per viaggiare in attesa della consegna della smart card variata.

QUANDO E’ DISPONIBILE LA TESSERA

La tessera (della validità di 5 anni) è disponibile presso la biglietteria dove è stata presentata la richiesta mediamente entro una settimana dalla richiesta stessa.

La nuova smart card ha un costo di 4 euro.

Nel caso di variazione di smart card già in possesso non deve essere pagato nulla (N.B. qualora sia chiesto il cambio di fotografia o la smart card sia danneggiata sarà comunque necessario il pagamento di 4 euro).

RIMBORSI (PER COLORO CHE HANNO GIA’ PAGATO UN ABBONAMENTO)

Gli ultra 70enni in possesso di abbonamento semestrale/annuale in corso di validità, possono ottenere il rimborso della quota valida oltre il 1° febbraio presentando, contestualmente alla richiesta di variazione della smart card, apposito modulo disponibile presso le biglietterie di Trentino trasporti e Trenitalia (il rimborso avviene in proporzione alla quota di abbonamento valida oltre il 1° febbraio).

CREDITO SU CARTA A SCALARE

Chi possiede la smart card nominativa con credito residuo caricato sulla carta a scalare può chiedere la variazione solo una volta esaurito il credito e può chiedere in quel momento il rimborso se il credito era pari o superiore a 30 euro alla data del 31.1.2019.

DOVE E’ POSSIBILE VIAGGIARE CON LA TESSERA

E’ possibile effettuare viaggi aventi origine e destinazione in provincia di Trento sui servizi automobilistici o ferroviari ed in particolare:- i servizi urbani ed extraurbani di Trentino trasporti SpA

– la Ferrovia Trento-Malè

– la Ferrovia della Valsugana tra Trento e Primolano

– la Ferrovia del Brennero tra Borghetto e Mezzocorona/Ora. La stazione di Ora è utilizzabile solo per viaggi da o per la Val di Fiemme e la Val di Fassa. Sono escluse le fermate per salita/discesa di Salorno, Magrè/Cortaccia ed Egna (la stazione di Ora funziona solo come stazione di interscambio per raggiungere la Val di Fiemme e la Val di Fassa)

– la Funivia Trento-Sardagna.

Sono esclusi dai servizi i treni FA (Frecciargento), EC (EuroCity), IC (InterCity).La tessera va validata ad ogni salita sugli autobus e nelle validatrici di terra presso le stazioni ferroviarie.