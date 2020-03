PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * PERSONALE DOCENTE SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO: « APPROVATO IL BANDO DEL CONCORSO STRAORDINARIO PER TITOLI »

Personale docente della scuola secondaria di I e II grado: approvato il bando del concorso straordinario per titoli. Approvato ieri dalla Giunta provinciale.

La Giunta provinciale ha approvato ieri il bando riferito al concorso straordinario riservato per titoli, per l’assunzione a tempo indeterminato del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado e posti di sostegno, nelle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale della Provincia autonoma di Trento. Il concorso, come previsto dalla Legge 15 del 3 agosto 2018, è riservato agli insegnanti già inseriti nelle graduatorie di istituto provinciali in possesso di abilitazione, che hanno svolto un periodo di almeno tre anni di servizio, negli otto anni scolastici precedenti la data di presentazione della domanda (dall’anno scolastico 2011/2012 all’anno scolastico 2018/2019). Sarà possibile iscriversi entro trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul Bollettini ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol.

Un provvedimento, quello approvato ieri dalla Giunta provinciale, finalizzato a valorizzare attraverso la stabilizzazione le numerose professionalità che da anni lavorano nella scuola trentina con incarichi a termine. Il bando consentirà infatti al personale docente in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, di presentare domanda di ammissione al concorso riservato per titoli.

Classi di concorso coinvolte

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

A001 ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

A022 ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

A028 MATEMATICA E SCIENZE

A030 MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

A049 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

AB56

STRUMENTO MUSICALE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

CHITARRA

AC56

STRUMENTO MUSICALE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

CLARINETTO

AG56

STRUMENTO MUSICALE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

FLAUTO

AI56

STRUMENTO MUSICALE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

PERCUSSIONI

AJ56

STRUMENTO MUSICALE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

PIANOFORTE

AK56

STRUMENTO MUSICALE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

SAXOFONO

AL56

STRUMENTO MUSICALE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

TROMBA

AM56

STRUMENTO MUSICALE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

VIOLINO

AN56

STRUMENTO MUSICALE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

VIOLONCELLO

A060 TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

AB25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – INGLESE

AD25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – TEDESCO

ADMM SOSTEGNO SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

A002 DESIGN DEI METALLI , DELL’OREFICERIA, DELLE PIETRE DURE E DELLE GEMME

A007 DISCIPLINE AUDIOVISIVE

A008 DISCIPL. GEOMETRICHE, ARCHITETTURA DESIGN ARREDAM. E SCENOTECNICA

A009 DISCIPLINE GRAFICHE, PITTORICHE E SCENOGRAFICHE

A010 DISCIPLINE GRAFICO – PUBBLICITARIE

A011 DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO

A012 DISCIPLINE LETTERARIE ISTITUTI ISTRUZIONE SECONDARIA II GRADO

A013 DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO

A014 DISCIPLINE PLASTICHE SCULTOREE E SCENOPLASTICHE

A015 DISCIPLINE SANITARIE

A017 DISEGNO E STORIA DELL’ARTE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO

A018 FILOSOFIA E SCIENZE UMANE

A019 FILOSOFIA E STORIA

A020 FISICA

A021 GEOGRAFIA

A026 MATEMATICA

A027 MATEMATICA E FISICA

A029 MUSICA NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO

A032 SCIENZE DELLA MINERALOGIA E GEOLOGIA

A033 SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE

A034 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE

A037 SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI E TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

A040 SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

A041 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE

A042 SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE

A043 SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE

A045 SCIENZE ECONOMICO – AZIENDALI

A046 SCIENZE GIURIDICO ECONOMICHE

A047 SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE

A048 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO

A050 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE

A051 SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE AGRARIE

A053 STORIA DELLA MUSICA

A054 STORIA DELL’ARTE

A063 TECNOLOGIE MUSICALI

A064 TEORIA ANALISI E COMPOSIZIONE

A077 LINGUA E CULTURA LADINA, STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA, GEOGRAFIA, SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CON LINGUA DI INSEGNAMENTO LADINA

AA24 LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO – FRANCESE

AB24 LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO – INGLESE

AC24 LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO – SPAGNOLO

AD24 LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO – TEDESCO

AE24 LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO – RUSSO

AI24 LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO – CINESE

BA02 CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (FRANCESE)

BB02 CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (INGLESE)

BC02 CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)

BD02 CONVERSAZIONE LINGUA TEDESCA

BE02 CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (RUSSO)

BI02 CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (CINESE)

B003 LABORATORI DI FISICA

B009 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE

B012 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE

B014 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI

B015 LABORATORI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

B016 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE

B017 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE

B023 LABORATORI PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI

B026 LABORATORIO DI TECNOLOGIE DEL LEGNO

ADSS SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA SECONDO GRADO

Chi può partecipare

Possono partecipare al concorso i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

a) abilitazione o idoneità all’insegnamento per ciascuna classe di concorso cui si intenda partecipare;

b) diploma di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per i posti di sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado (purché congiunto al titolo di abilitazione);

c) servizio di insegnamento prestato per almeno tre anni nelle istituzioni scolastiche e formative provinciali o nelle istituzioni scolastiche paritarie del sistema educativo provinciale o nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione negli otto anni scolastici precedenti la data di presentazione della domanda (ovvero dall’anno scolastico 2011/2012 all’anno scolastico 2018/2019). Per il computo dei tre anni di servizio di insegnamento è considerato anche quello prestato nelle istituzioni formative paritarie del sistema educativo trentino a partire dall’anno scolastico 2014/2015.

d) essere iscritti nelle graduatorie di istituto della provincia di Trento valide per il triennio 2017/2020;

Non possono invece partecipare i docenti della scuola a carattere statale già assunti a tempo indeterminato nelle scuole statali e nelle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale nella medesima figura professionale.

Presentazione delle domande di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata e presentata con modalità online, collegandosi al portale tematico della scuola trentina www.vivoscuola.it nell’area dedicata: “ CONCORSI Figura professionale: Docente della scuola a carattere provinciale”, seguendo le istruzioni per la compilazione fornite allo stesso indirizzo, entro il termine di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol. L’accesso alla domanda online deve avvenire tramite la Carta Nazionale dei servizi (CNS), o la Carta Provinciale dei servizi (CPS), oppure tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), seguendo le istruzioni per la compilazione e presentazione che saranno fornite allo stesso indirizzo.

Formulazione delle graduatorie

Il Servizio competente provvederà alla compilazione delle graduatorie distinte per classe di concorso/sostegno.

Formazione metodologica e linguistica dei vincitori

Oltre al periodo di formazione e prova, i docenti assunti dal concorso di cui al presente bando, sulla scorta delle indicazioni che verranno successivamente fornite dall’amministrazione, sono tenuti a partecipare ad appositi corsi di formazione diretti all’implementazione delle competenze linguistiche e delle metodologie a supporto del potenziamento linguistico.