PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * NUMERO VERDE CORONAVIRUS: « MIGLIAIA LE CHIAMATE CON LE RICHIESTE DI INFORMAZIONI SMISTATE ALL’800.867.388 »

Numero verde coronavirus: migliaia le chiamate con le richieste di informazioni smistate all’800.867.388. Oggi la visita del presidente della Provincia e dell’assessore alla salute alla Centrale Unica di Emergenza.

Da quando è stato attivato in Trentino il numero verde 800.867.388 per informazioni di carattere tecnico, sanitario o di altra natura, nell’ottica di prevenire la diffusione del coronavirus anche attraverso una corretta informazione, sono state ricevute dagli operatori centinaia di chiamate, con un picco nella giornata di ieri di 1.500 richieste. L’afflusso delle telefonate, in mancanza del numero verde, avrebbero creato un notevole ostacolo all’operatività del 112 che, ricordiamo, è destinato all’emergenza sanitaria quotidiana.

Per ringraziare il personale e i volontari della Centrale Unica di Emergenza per grande impegno profuso in questi giorni e constatare di persona il funzionamento del servizio, il presidente della provincia autonoma di Trento e l’assessore alla salute si sono recati questa mattina nella sede di Via Pedrotti, dove hanno anche svolto un incontro tecnico con il responsabile del servizio Prevenzione Rischi Stefano Fait, il direttore di Trentino Emergenza Paolo Caputo e il direttore generale dell’Azienda Sanitaria provinciale Paolo Bordon.

Il servizio del numero verde è stato istituito su modello del numero unico di emergenza e utilizza la stessa struttura tecnologica e operativa: è infatti multilingue e permette la tracciatura delle chiamate, anche per intercettare eventuali bisogni di emergenza da dirottare sul 112. Da quanto è stato attivato ha consentito di rispondere alle richieste più disparate dei cittadini: da quesiti su come comportarsi in caso di contatti con persone presumibilmente provenienti da aree a rischio, all’opportunità degli spostamenti o di partecipazione ad eventi culturali e sportivi, fino a richieste specifiche di consigli sanitari in caso di dubbi o lievi malesseri riconducibili alla patologia del Covid-19.