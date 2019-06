PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * Loppio-Busa « PROMOSSO un incontro fra le parti, attenzione AD uno dei cantieri più importanti nel piano delle opere pubbliche trentine »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Loppio-Busa: la Provincia promuove un incontro fra le parti.

La Provincia segue con attenzione le dinamiche di quello che è uno dei cantieri più importanti nel piano delle opere pubbliche trentine. L’attività di controllo è continua e mirata alle prescrizioni previste dalle norme sulla sicurezza nonché quelle contrattuali. Ma più in generale, sta a cuore assicurare tutte le condizioni che permettano il corretto andamento di un’opera tanto attesa ed importante.

Per questo l’Amministrazione provinciale ha convocato Sac Costruzioni assieme a CGIL CISL e UIL al fine di superare una serie di difficoltà che stanno compromettendo i rapporti sindacali fra impresa e lavoratori.

L’incontro si svolgerà mercoledì mattina ed avrà per oggetto il rispetto del protocollo siglato fra le parti per la gestione del cantiere e, più in generale, l’individuazione di un punto di equilibrio che consenta di superare le criticità evidenziate dalle rappresentanze sindacali.