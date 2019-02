Provincia autonoma TRENTO * incontO con Unione Montana Feltrina: FUGATTI, « Le problematiche che interessano i due territori ci stanno a cuore e lavoreremo insieme »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Il presidente della Provincia autonoma incontra i vertici dell’Unione Montana Feltrina. Fugatti, “Le problematiche che interessano i due territori ci stanno a cuore e lavoreremo insieme”.

Nel pomeriggio di oggi il presidente Maurizio Fugatti ha incontrato il presidente dell’Unione Montana feltrina Federico Dalla Torre e il vicepresidente Carlo Zanella. Un’occasione di confronto sulle problematiche che interessano il territorio trentino del Primiero e della Valsugana confinanti, entrambi, con la Provincia di Belluno.

L’Unione Montana Feltrina raggruppa 13 comuni in cui vivono 60 mila abitanti. Questo territorio si interseca, non solo come collegamenti stradali, ma anche di servizi alle comunità, con l’area trentina del Primiero.

Il presidente Fugatti ha espresso l’impegno di lavorare di concerto su alcuni temi e problemi che siano d’aiuto sia al Trentino sia al territorio feltrino e bellunese. A sostegno delle problematiche dei territori di confine il Fondo Comuni Confinanti

Al centro dell’incontro che ha visto confrontarsi il presidente Maurizio Fugatti e i vertici dell’Unione Montana Feltrina, alcune problematiche riguardanti la viabilità e i servizi sanitari e scolastici che interessano i territori delle due province.

Da parte del presidente Fugatti anche l’impegno di rendere periodici gli incontri propedeutici a risolvere le questioni d’interesse per entrambi i territori