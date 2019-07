provincia autonoma trento * ICEF operativo da martedì 30 luglio: « I primi moduli disponibili saranno quelli relativi al 2018 e alle domande in scadenza »

I primi moduli disponibili saranno quelli relativi al 2018 e alle domande in scadenza. ICEF operativo da martedì 30 luglio.

Il sistema ICEF sarà operativo dal giorno martedì 30 luglio, per consentire la partenza della raccolta delle dichiarazioni e delle domande per la nuova campagna 2019-2020. I primi moduli che saranno messi a disposizione negli sportelli abilitati saranno quelli delle dichiarazioni ICEF relative ai redditi 2018 . Come già precisato nei giorni scorsi dall’assessore alla salute e politiche sociali Stefania Segnana, è in fase di definizione la procedura di gara per l’assegnazione dei servizi di manutenzione del sistema ICEF ed il supporto tecnico specialistico. Nel frattempo, però, è stata concordata con l’attuale fornitore una proroga tecnica, per far sì che i cittadini possano inoltrare le loro dichiarazioni presso i caf dei patronati e gli uffici provinciali periferici.

Le attività di adeguamento della piattaforma per la raccolta delle dichiarazioni ICEF sono in via di completamento: il 30 luglio gli sportelli abilitati verranno messi in condizione di operare e i cittadini potranno presentare le domande per le pratiche di loro interesse.

Nelle more dell’aggiudicazione definitiva è stata concordata infatti con l’attuale fornitore Clesius – per il tramite della Società di sistema – una ulteriore proroga tecnica. Il fine è da un lato garantire continuità alla piattaforma,consentendo al fornitore di provvedere al necessario adeguamento del sistema, propedeutico all’avvio della raccolta delle domande. Dall’altro, si vuole consentire di definire al meglio il passaggio di consegne sul sistema in caso di aggiudicazione ad un diverso fornitore.