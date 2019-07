PROVINCIA autonoma TRENTO * Icef: assessore Segnana, « Situazione complessa, ci stiamo impegnando al massimo – solo pochi giorni di ritardo »

L’assessore Segnana: “Situazione complessa ma ci stiamo impegnando al massimo”. Icef: solo pochi giorni di ritardo.

“Sui servizi di manutenzione del sistema Icef e la fornitura del supporto tecnico abbiamo ereditato una situazione complessa, ma il nostro impegno è massimo. Facciamo notare ai sindacati che il contratto è scaduto da più di un anno e mezzo e da allora si è andati avanti con proroghe. Non stiamo affatto sottovalutando la situazione, che è, e rimane, complessa sul piano procedurale. Sono in corso le procedure per l’aggiudicazione della nuova gara e nel frattempo è stata concordata con l’attuale fornitore una proroga tecnica per consentire l’apertura progressiva delle domande.

Siamo comunque nei tempi. Una veloce ricerca storica sui tempi di apertura, negli ultimi anni, della campagna per la presentazione delle domande presso i Caf o le sedi periferiche degli uffici provinciali in condizioni normali, mostra questo risultato: 2016- da metà luglio; 2017 – dal 17 luglio; 2018 – dal 23 luglio. Quest’anno, con la gara di aggiudicazione in corso, dato che il contratto è, come è giusto ribadire, scaduto da più di un anno e mezzo, si parla di pochi giorni di ritardo, visto che per alcune tipologie di domande l’apertura quest’anno è fissata il giorno martedì 30 luglio.

Le altre seguiranno a breve. Siamo consapevoli che ciò produrrà qualche disagio all’utenza già prenotata e ai Caf, ma vogliamo rassicurare sul fatto che tutte le riduzioni tariffarie previste saranno comunque assicurate agli aventi diritto nel più breve tempo possibile”. Questo il commento dell’assessore .provinciale alla salute e politiche sociali Stefania Segnana in merito alle dichiarazione di parte sindacale riguardo alla campagna 2019/2020 delle agevolazioni familiari.