PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * DATI ISPAT STIME 2017: IL PIL NAZIONALE CRESCIUTO DELL’ 1.5%, IL PIL TRENTINO STIMATO ALL’1,6% (+1,4% SETTORE COSTRUZIONI)

IsPat: stime 2017. Il 2017 ha visto ulteriormente consolidarsi il processo di ripresa. Il Pil italiano è cresciuto in volume dell’1,5% grazie alla spinta della domanda interna e alla vivacità della domanda estera, ma il Trentino fa ancora meglio, con una crescita stimata del Pil nell’ordine dell’1,6%.

È questo il principale dato che emerge dalla stima anticipata dell’IsPat, l’Istituto provinciale di statistica, pubblicata stamani. In crescita in Trentino sia le esportazioni che le importazioni, ed un +1,4% si registra anche in uno dei settori più pesantemente colpiti dalla crisi, quello delle costruzioni.

Il contributo principale allo sviluppo locale proviene dal consolidamento della crescita dei consumi interni, in special modo della componente turistica e, soprattutto, dall’apporto positivo degli investimenti fissi lordi, favoriti sia dalle misure di politica economica che da condizioni favorevoli sul mercato del credito.

Le stime ufficiali Istat per l’anno 2017 saranno diffuse secondo lo scadenziario Eurostat entro 24 mesi rispetto al periodo di riferimento.