PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS: « NUOVO CASO ALL’OSPEDALE DI CLES, SI TRATTA DI UN TRENTINO DI 41 ANNI »

Coronavirus: nuovo caso all’ospedale di Cles. Condizioni discrete. Quadro sotto controllo. Si tratta di un trentino di 41 anni.

Nel primo pomeriggio di oggi il presidente della Provincia è stato informato di un nuovo caso di Coronavirus presso l’ospedale di Cles, riguardante un cittadino trentino di 41 anni. La persona è entrata il 1° marzo al Pronto soccorso di Cles. Al momento del ricovero – ha riferito il governatore del Trentino al Consiglio provinciale – non risultava affetto da polmonite interstiziale, che fa scattare il protocollo che prevede anche il test del tampone, ma da una polmonite batterica. Poi il quadro clinico si è evoluto e nel primo pomeriggio di oggi è stato accertato il contagio. Si ritiene che il soggetto sia stato contagiato da persone non trentine.

Attualmente il paziente è in isolamento all’ospedale di Cles e le sue condizioni sono discrete.