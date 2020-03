PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS – “ELASTIBUS”: « PER RICHIEDERE IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO GRATUITO CHIAMARE (800.390.270 – DALLE 8.00 ALLE 17.00) »

Coronavirus: il trasporto pubblico si è riorganizzato. Coronavirus: 800.390.270 è il numero verde da comporre per richiedere il servizio di trasporto pubblico gratuito riservato a chi deve muoversi per esigenze di lavoro e urgenti ragioni sanitarie, compresa la necessità di recarsi da parenti non autosufficienti, quando non è disponibile il normale trasporto pubblico. Il servizio “Elastibus” è disponibile in tutto il Trentino, tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 17.00. Per utilizzarlo bisogna fare richiesta entro le ore 17.00 del giorno precedente. Il trasporto sarà svolto dalle imprese del Consorzio Trentino Autonoleggiatori.

Si ricorda inoltre che sul servizio urbano ed extraurbano i servizi sono in assetto ridotto, con applicazione dell’orario festivo; sulla linea Trento – Borgo – Bassano i treni sono sostituiti da autobus e coprono circa 20 corse giornaliere, la metà dell’ordinario, come pure viaggiano al 50% il servizio ferroviario della Trento-Male’ e quello tra Bolzano e Verona.

Ulteriori informazioni su www.trentinotrasporti.it