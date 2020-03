PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS: « DA OGGI CONTROLLI ALLE USCITE AUTOSTRADALI PER FERMARE EVENTUALI VILLEGGIANTI »

Coronavirus: da oggi controlli alle uscite autostradali per fermare eventuali villeggianti. Da oggi pomeriggio saranno intensificati i controlli, comunque già in essere, da parte di polizia e carabinieri presso le uscite dei caselli autostradali presenti in Trentino. A confermarlo al presidente della Provincia, Maurizio Fugatti è stato stamani – a margine della riunione di Giunta – il Commissario del Governo, Sandro Lombardi nel corso di un aggiornamento telefonico con il governatore trentino. L’obiettivo è quello aumentare le azioni di contrasto alla diffusione del Coronavirus anche mediante sanzioni a carico di eventuali villeggianti che venissero in Trentino per soggiornare in una seconda casa.