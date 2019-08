PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CASTELLI DEL TRENTINO: « A FERRAGOSTO APERTI I MANIERI, MOSTRE – VISITE GUIDATE – LABORATORI E APPUNTAMENTI PER FAMIGLIE »

FERRAGOSTO E CASTELLI APERTI! MOSTRE, VISITE GUIDATE, LABORATORI E APPUNTAMENTI PER FAMIGLIE NEI CASTELLI PROVINCIALI

Sarà un Ferragosto ricco d’arte quello proposto dai castelli provinciali, aperti nel consueto orario dalle 10 alle 18. Il Castello del Buonconsiglio, con la mostra ” Fili d’oro e dipinti di seta. Velluti e ricami tra Oriente Occidente ” Castel Thun con la mostra ” À la mode française. Stile, modelli e modiste per le contesse Thun ” e Castel Caldes con la mostra ” Collezione Cavallini Sgarbi “saranno aperti anche nelle giornate di lunedì 19 e 26 agosto.

***Martedì, venerdì e domenica ore 11.00 Castello del Buonconsiglio: TRAME IN CASTELLO

Nel mese di agosto sono organizzate visite guidate a orario fisso per scoprire il Castello del Buonconsiglio ed esplorare l’affascinante mostra ‘Fili d’oro e dipinti di seta’ allestita nelle sale del Magno Palazzo.

tariffa: 3,00 € a pers. + biglietto di ingresso info e prenotazioni: Servizi educativi del museo-tel. 0461 492811 lun>ven 9>13

*Martedì 13 agosto ore 15.00 Castel Beseno: dicastelincastello

Gioco a squadre “familiari” ispirato al tradizionale Gioco dell’oca: un’occasione per giocare e imparare, divertendosi, qualcosa in più sui castelli del territorio trentino, vincendo una visita alla scoperta del castello e una copia del gioco per continuare a divertirsi anche a casa .

tariffa: 8,00 € a nucleo familiare info e prenotazioni: Servizi educativi del museo-tel. 0461 492811 lun>ven 9>13

*Martedì 13 agosto ore 21.00 Castello del Buonconsiglio: C inema all’aperto : IL GATTOPARDO

In concomitanza con la mostra “Fili d’oro e dipinti di seta. Velluti e ricami tra Gotico e Rinascimento” il Castello del Buonconsiglio propone nelle giornate di martedì dal 23 luglio al 20 agosto cinque serate di cinema all’aperto di film famosi per aver dedicato una accurata ricerca nei costumi di scena

tariffa: ingresso gratuito

*Mercoledì 14 agosto ore 15.00 Castel Stenico: LABIRINTI DI PIETRA

Una sorta di caccia al tesoro per famiglie, per esplorare assieme e conoscere, tappa dopo tappa divertendosi, gli ambienti del Castello di Stenico e le collezioni qui custodite… e chi non si perde riceverà un piccolo “tesoro”.

tariffa: 8,00 € a nucleo familiare info e prenotazioni: Servizi educativi del museo-tel. 0461 492811 lun>ven 9>13

*Giovedì 15 agosto ore 15.00 >17.00 (kit autogetsito) Castel Thun: IN VISITA A CORTE

Un ‘attività di scoperta del castello rivolta a famiglie con bambini tra i 6 e gli 11 anni.

Una caccia all’indizio che tappa dopo tappa coinvolge tutta la famiglia in un affascinante percorso tra gli ambienti del castello.

tariffa: 8,00 € a nucleo familiare info e prenotazioni: Servizi educativi del museo-tel. 0461 492811 lun>ven 9>13

*Venerdì 16 agosto ore 15.00 Castello del Buonconsiglio: CACCIA BESTIALE

Per quest’attività di scoperta e animazione rivolta alle famiglie, grandi e piccini dovranno unire le proprie conoscenze e sfruttare tutte le abilità per superare le prove che incontreranno lungo il percorso. Tappa dopo tappa, seguendo gli animali nascosti nel castello, verranno svelati gli ambienti che lo compongono e i loro enigmi. Alla fine della visita, con un pizzico di fantasia, ognuno potrà creare il proprio animale fantastico da portare a casa

tariffa : 8,00 euro a nucleo familiare, info e prenotazioni: Servizi educativi del museo 0461 492811 lun>ven ore 9>13

* Sabato 17 e Domenica 18 agosto Castel Stenico : DELL’ARTE DELLA CACCIA E DELLA FALCONERIA La caccia rappresentava una delle attività predilette dagli ospiti che frequentavano la residenza estiva dei Principi Vescovi trentini. A questo tema saranno ispirate le due giornate, che vedranno in primo piano esibizioni di falconieri e dimostrazioni di addestramento dei volatili. I visitatori saranno aiutati a conoscere i rapaci presenti nel nostro territorio, purtroppo a rischio di estinzione a causa della minaccia continua dell’uomo e dell’ambiente. Ci saranno nella corte interna del Castello gli antichi giochi e nello spazio esterno un campo dove si potrà cimentarsi nel tiro con l’arco

tariffa: Biglietto di ingresso al museo