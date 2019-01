provincia autonoma di trento * MORTE Borga: Fugatti « Quando scompare un collega coerente e leale come Rodolfo il dolore lascia senza parole »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





“Quando scompare un collega coerente e leale come Rodolfo, il dolore ci lascia sempre senza parole. È quanto proviamo anche oggi perché Rodolfo Borga era proprio così”.

Usa queste parole il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, per ricordare il collega ed esponente di Civica Trentina che ha dovuto arrendersi alla malattia che ha combattuto fino all’ultimo.

“Gli siamo stati vicini – commenta Fugatti anche a nome di tutti i componenti l’Esecutivo provinciale – aspettandolo fino all’ultimo accanto a noi nella Giunta provinciale, giacché la sua esperienza e le sue indiscusse competenze rientravano a pieno titolo nel programma di governo che abbiamo iniziato ad attuare.

Ci impegneremo tutti a non scordare mai l’esempio e l’impegno che ci ha dato in tutti questi anni durante i quali abbiamo fatto un percorso che per molti tratti ci ha visti fianco a fianco”.

“Era un profondo difensore dell’Autonomia e della specificità trentina – conclude Fugatti – legato a forti valori tradizionali che ha sempre difeso con onestà intellettuale. Mancherà a noi, ma mancherà soprattutto al Trentino”.