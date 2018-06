PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO * FESTIVAL ECONOMIA 2018: SOROS TORNA AL FESTIVAL, DOMENICA ALLE 15.00 AL TEATRO SOCIALE

Soros torna al Festival, domenica alle 15 al teatro Sociale. La conferma ufficiale è già sul sito www.festivaeconomia.it, e riguarda l’inserimento nel programma del Festival dell’Economia di Trento di un nuovo appuntamento con un “personaggio” assai noto, ed anche discusso, della grande finanza: George Soros.

Il finanziere e filantropo di origine ungherese interverrà infatti al Festival domani, domenica 3 giugno, alle ore 15, al Teatro Sociale per parlare di Europa.

“Di quale Europa abbiamo bisogno?” il titolo dell’incontro, che vedrà George Soros interloquire con l’economista tedesco Peter Bofinger, il presidente dell’Università di Trento Enzo Cipolletta e il giornalista Federico Fubini, in un dibattito coordinato da Rob Johnson.

Per Soros è la seconda volta al Festival, e fa notizia come la fece nel 2012, quando intervenne alla settima edizione della kermesse per parlare della crisi dell’Eurozona, proponendo – sempre al Teatro Sociale e introdotto dal giornalista Federico Fubini – una sua originale e controcorrente analisi della situazione economica.

“La responsabilità principale della crisi – disse in quell’occasione – ricade sulla politica, non sugli hedge funds, non sui mercati finanziari, che in fondo fanno ciò per cui sono stati creati. La politica scarica le proprie responsabilità sui mercati finanziari, ma è come sparare sul messaggero. La crisi non è stata creata dagli strumenti finanziari.”