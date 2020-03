PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO * EMERGENZA CORONAVIRUS: « TUTTI I SERVIZI FERROVIARI SULLA LINEA TRENTO – BORGO – BASSANO VENGONO SOSTITUITI CON CORSE DI AUTOBUS »

Trento – Borgo – Bassano: autobus in sostituzione dei treni. Come ulteriore misura connessa all’emergenza Coronavirus, si informa che oggi, domenica 15 marzo 2020, tutti i servizi ferroviari sulla linea Trento – Borgo – Bassano vengono sostituiti con corse di autobus secondo gli orari pubblicati sul sito di Trentino Trasporti e allegati a questa comunicazione. Il provvedimento vale sia per i treni di Trentino Trasporti che per quelli di Trenitalia. Da domani, lunedì 16 marzo 2020, fino a sabato 21, viene analogamente sospeso il servizio ferroviario sulla stessa linea, garantendo i trasporti con autobus, secondo gli orari allegati.