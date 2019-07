Provincia autonoma di Trento * Bambino autistico: Segnana, « Rinnoviamo la nostra disponibilità »

Bambino autistico: il Trentino rinnova la sua disponibilità all’accoglienza. Si rinnova la disponibilità della Provincia autonoma di Trento, in particolare attraverso l’assessore alla salute e politiche sociali, Stefania Segnana, ad accogliere il bambino autistico di cui si sono recentemente occupate le cronache anche nazionali. Nel frattempo si vanno ulteriormente precisando i contorni della vicenda. A seguito degli approfondimenti richiesti dall’assessore Segnana, risulterebbe infatti che il bambino, che non risiede in Trentino, non sia stato abbandonato, ma viva ancora con la madre, pur essendo seguito dal Tribunale dei minori.

“Su questa tematica – sottolinea l’assessora Segnana – è comunque sempre opportuno tenere alta l’attenzione. Rinnoviamo pertanto la nostra disponibilità ad accogliere il bambino in una struttura idonea, qualora il Tribunale dei minori dovesse esprimersi in questo senso. Ma rinnoviamo anche il nostro impegno a farci carico delle situazioni locali difficili che sono state segnalate in questi giorni”.