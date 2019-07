provincia autonoma di trento * Agevolazioni fiscali: « le scelte sono di competenza della prossima manovra di bilancio »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Agevolazioni fiscali: le scelte sono di competenza della prossima manovra di bilancio.

In risposta a quanto pubblicato oggi da alcuni organi di stampa in materia di agevolazioni fiscali, la Giunta provinciale conferma la massima attenzione al tema ed invita a considerare che le vere scelte saranno adottate in autunno, con la prima finanziaria elaborata dall’esecutivo in carica.

Quella che sarà sottoposta alla valutazione del Consiglio provinciale nei prossimi giorni è, come noto, la manovra di assestamento del bilancio 2019-21, varato dalla Giunta precedente.

A livello normativo era già stato previsto, in base alle precedenti leggi finanziarie provinciali, che le agevolazioni sull’addizionale regionale all’Irpef rimanessero fino al 2019 e non oltre. Conseguentemente le decisioni in merito saranno assunte nella prossima legge finanziaria e non vi è certamente intenzione della giunta provinciale di andare a gravare i cittadini con maggiori tasse.

Per quanto riguarda le altre agevolazioni fiscali, a livello normativo era già previsto che rimanessero fino al 2020, con effetti sulle finanze provinciali fino al 2022. Le agevolazione in corso saranno quindi confermate per il futuro.