PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO – ASTAT * INTERRUZIONI VOLONTARIE DI GRAVIDANZA: NEL 2017 IN ALTO ADIGE SONO STATE 516 (L’8,3% IN MENO RISPETTO AL 2016)

Aborti volontari in calo in Alto Adige, l’anno scorso sono stati 516. Sono state 516, in Alto Adige, le interruzioni volontarie di gravidanza nel corso del 2017. Si tratta dell’8,3% in meno rispetto all’anno precedente.

L’Istituto provinciale di statistica Astat comunica che gli interventi di interruzione volontaria di gravidanza praticati nel corso del 2017 nelle strutture sanitarie della provincia di Bolzano sono stati 516, ovvero l’8,3% in meno rispetto al dato dell’anno precedente. Più di 4 donne su 10 erano straniere, e l’età media della donna al momento dell’interruzione volontaria di gravidanza è stata di 30,4 anni.

Nel 2017, inoltre, si sono registrati 640 casi di aborto spontaneo, per i quali si è reso necessario il ricovero in strutture pubbliche o private dell’Alto Adige, il 2% in meno rispetto all’anno precedente. L’età media della donna al momento dell’aborto spontaneo è di 33,7 anni. In allegato lo studio completo dell’Astat .