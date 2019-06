PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO * SOCIETÀ PARTECIPATE: « IL VALORE DELLA PRODUZIONE AMMONTA A 102 MLN, PER UN CAPITALE COMPLESSIVO DI 2,5 MLD »

Società partecipate della Provincia, utili per 102 milioni di euro. Il valore della produzione delle società partecipate della Provincia ammonta a 102 milioni di euro, per un capitale complessivo di 2,5 miliardi. I dati emergono dalla Relazione annuale 2018.

Dalla A di Alperia alla T di Terme Merano: la Provincia di Bolzano è azionista, talora di maggioranza, di circa 100 società di cui 10 sottostanno completamente al suo controllo in quanto società in house. Negli anni passati le società della Provincia hanno raccolto un utile di oltre 102 milioni di euro. Il valore della produzione si attestava a 600 milioni di euro, la propria dotazione patrimoniale a fine 2018 sui 2,8 milioni di euro. Questi numeri sono contenuti nella Relazione sullo stato delle società di capitale controllate o partecipate dalla Provincia Autonoma di Bolzano al 31 dicembre 2018, redatto dall’Ufficio Vigilanza finanziaria e trasmesso dal presidente della Provincia e assessore alle Finanze Arno Kompatscher al Consiglio provinciale.

“La Relazione mostra che le società pubbliche dell’Alto Adige si sono sviluppate in modo intenso e rapido rispetto a quelle del resto d’Italia” ha sottolineato il presidente Kompatscher. Le imprese pubbliche locali erogano il 17,6% delle spese nella Provincia di Bolzano, il triplo della media nazionale, pari a 2,03 miliardi di euro. Un settore fondamentale, con quasi il 60% delle spese delle imprese pubbliche locali, seguono i settori sociale (8,4%) e viabilità (7,5%).

“Il Ministero certifica che le società pubbliche in Alto Adige rispetto al resto d’Italia sono più efficienti e maggiormente orientati all’economia di mercato” sottolinea il direttore dell’Ufficio Vigilanza finanziaria Claudio Calè. “Sul fronte delle spese l’esposizione sugli interessi è bassa, segno di un basso indebitamento e una scarsa vulnerabilità alle variazioni dei tassi di interesse. Sul fronte delle entrate la gran parte dell’utile 88% è vincolata a fini pubblici ben precisi. Si tratta di un segnale che le società partecipate pubbliche non gravano sul bilancio provinciale più del dovuto” spiega Calè.

Il direttore Calè rimarca poi l’importanza delle misure per l’incremento di trasparenza, efficienza e razionalizzazione dei costi nelle società pubbliche. Nel 2018 il controllo dei flussi finanziari fra Provincia e società partecipate è stato migliorato, con l’approvazione di nuove linee guida per l’assunzione del personale e di un modello per la relazione della “Corporate Governance” che consente alla Provincia di sottoporre in qualsiasi momento a verifica il management delle sue società.