PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO * PIL 2018 IN ALTO ADIGE: ” PREVISTA UNA CRESCITA DEL 2.5% “

Studio Astat sull’andamento del Pil in Alto Adige: nel 2017 crescita dell’1.7% per il 2018 la previsione è di un +2,5%.

Cresce l’economia in Alto Adige: secondo uno studio dell’Istituto provinciale di statistica Astat, si stima infatti che l’incremento del prodotto interno lordo nel 2017 raggiunga il +1,7%.

Dati ancora più confortanti per quanto riguarda il 2018, visto che alla luce dell’analisi congiunturale la crescita del Pil dovrebbe toccare il +2,5%.

Si tratta di dati superiori rispetto alla media italiana (+1,5% per il 2017 e +1,4% per il 2018) e in linea con i tassi di crescita del PIL che si registrano in Austria e Germania.

Secondo lo studio Astat (in allegato) lo sviluppo congiunturale dell’Alto Adige è legato alla crescita economica mondiale, e la dinamica espansiva sembra essere sostenuta in particolare dalle esportazioni.