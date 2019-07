PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO * Parco nazionale Stelvio: « incontro con il ministro Costa, L’assessora Hochgruber Kuenzer nel nuovo comitato di coordinamento »

L’assessora provinciale Maria Hochgruber Kuenzer, competente per il versante altoatesino del Parco nazionale dello Stelvio, ora è ufficialmente membro del neocostituito Comitato di coordinamento e di indirizzo del parco dove rappresenta le istanze altoatesine assieme al sindaco di Martello, Georg Altstätter, rappresentante dei Comuni del parco. L’organismo, che assicura la configurazione unitaria del Parco dello Stelvio definendo linee guida e indirizzi comuni, si è incontrato oggi (26 luglio) per la prima volta a Bormio.

Era presente anche il ministro dell’ambiente Sergio Costa, con il quale l’assessora Hochgruber Kuenzer ha avuto un colloquio. Il ministro si è voluto informare presso i rappresentanti delle tre realtà rgionali che amministrano il parcosullo stato dei preparativi per l’approvazione del regolamento perché, ha detto, “perseguo l’obiettivo di concludere il trasferimento di competenze nella piena soddisfazione di tutte le parti in causa”. Tutti i membri del neocostituito Comitato di coordinamento e indirizzo hanno convenuto che il 2020 sarà l’anno dell’approvazione del nuovo regolamento del Parco nazionale dello Stelvio.

*

Garantire sviluppo alla pospolazione residente

A Bormio l’assessora Maria Hochgruber Kuenzer ha avuto l’occasione di ricordare le unicità dell’area altoatesina del Parco dello Stelvio: una di queste è la presenza di Comuni il cui territorio è completamente compreso nell’area protetta, come Stelvio e Martello, ed altri Comuni dei quali il territorio è per la gran parte compreso nel parco. “Ho fatto esplicitamente presente al ministro Costa e ai colleghi del Comitato di coordinamento e indirizzo, che si dovrà mantenere la possibilità di sviluppo per la popolazione residente nel parco nazionale”, afferma l’assessora sottolineando l’importanza di porre attenzione ai masi chiusi, all’offerta turistica, alle attività del tempo libero. “Gli abitanti dei comuni del parco devono essere orgogliosi del proprio spazio vitale per poter utilizzare e curare al meglio la qualità dell’area di tutela”, aggiunge la Hochgruber Kuenzer. I colleghi di Trentino e Lombardia sostengono appieno questo indirizzo convinti che le possibilità di sviluppo dovranno essere tenute presenti in sede di predisposizione del regolamento.

*

Parco unico, competenze diverse

Dello stesso avviso anche il ministro Sergio Costa che ha sollecitato le Province di Trento e di Bolzano e la Regione Lombardia a “strutturare il parco nazionale in modo tale che ognuno vi possa vivere bene”. Il ministro si rende però conto che i punti di partenza sono alquanto differenti, questo anche per le esperienze maturate dalla direttrice del Ministero per l’ambiente Maria Carmela Giarratano in concomitanza con le procedure per le Dolomiti patrimonio UNESCO. Il Trentino e l’Alto Adige grazie all’Autonomia possono approvare leggi che le quali possono trasferire competenze ai sindaci con procedure semplificate. La Lombardia, invece, deve implementare questi obiettivi tramite la legge nazionale. Da parte sua il ministro Costa ha assicurato di volere supportare la Regione affinché possa ottenere all’interno della giurisdizione nazionale la possibilità di adottare procedure semplificate

*

Il Comitato di coordinamento e indirizzo

Oltre all’assessora Maria Hochgruber Kuenzer e al sindaco di Martello, Georg Altstätter, per la Provincia di Bolzano, sono componenti del Comitato, tra gli altri, Isidoro Furlan, per il Ministero dell’ambiente, Ugo Parolo e Guerino Benaglio per la Regione Lombardia, Mario Tonina e Angelo Dalpez per la Provincia di Trento, e Angelo Schena, per le associazioni ambientaliste.