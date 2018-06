PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO * MERKEL IN ALTO ADIGE PER IL RITIRO DELLA GERMANIA: KOMPATSCHER LA ACCOGLIE IN AEROPORTO: “L’EUROPA SIA OPPORTUNITÀ DI CRESCITA”

Cancelliera Merkel ad Appiano per il ritiro della Germania. Kompatscher la accoglie in aeroporto: “Europa non sia minaccia ma opportunità di crescita”.

“Benvenuta nella piccola Europa in Europa”. Con queste parole il presidente della Provincia, Arno Kompatscher, ha accolto all’aeroporto militare di Bolzano la Cancelliera tedesca Angela Merkel, giunta in Alto Adige per fare visita alla nazionale di calcio della Germania che sta svolgendo ad Appiano il ritiro di preparazione in vista dei Mondiali di Russia 2018.

Salutando la Merkel, che da anni trascorre le sue vacanze estive in Alto Adige, il Landeshauptmann ha ribadito di essere “orgoglioso di poter ospitare per la quarta volta, la terza consecutiva, la nazionale tedesca, uno dei simboli maggiormente riconosciuti della Germania a livello mondiale. Si tratta di una grande opportunità per il nostro territorio”.

Facendo riferimento alla situazione politica internazionale, invece, Arno Kompatscher ha ribadito alla Cancelliera “la centralità del ruolo dell’Europa in un contesto globale caratterizzato da forti tendenze all’instabilità e da spinte estremistiche.

La Ue, e i paesi membri, devono essere in grado di allacciare legami sempre più forti con gli enti locali, in modo tale che l’Europa non venga più vista dai cittadini come una minaccia, ma come un’opportunità di crescita e di benessere per tutti”.