PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO – ASTAT * TRASPORTO PUBBLICO 2017: ” IL TRENO È SEMPRE PIÙ UTILIZZATO, 200 MILA ALTOATESINI LO HANNO UTILIZZATO ALMENO UNA VOLTA “

Trasporto pubblico, il treno è sempre più utilizzato. Circa 200 mila altoatesini, nel 2017, hanno utilizzato almeno una volta il treno, e 180.000 hanno preso un bus urbano. Trend crescente secondo i dati Astat.

Dall’Indagine multiscopo sulle famiglie del 2017, condotta dall’Istituto provinciale di statistica Astat in collaborazione con l’Istat, emerge come l’utilizzo del trasporto pubblico in Alto Adige sia stato, nell’arco di 15 anni, in crescita.

Buono anche il livello di soddisfazione degli utenti, per quanto riguarda i singoli mezzi di trasporto il treno prosegue la sua fase di recupero di gradimento rispetto agli autobus urbani ed extraurbani.

Nel 2017, ad esempio, sono stati circa 200.000 gli altoatesini che almeno una volta hanno utilizzato un treno, il numero di coloro che hanno viaggiato su un su un autobus urbano si attesta a quota 180.000, mentre per i bus extraurbani sono stati raggiunti i 166.000 viaggiatori. In allegato lo studio completo dell’Astat su utilizzo e grado di soddisfazione del trasporto pubblico in Alto Adige.