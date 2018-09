Progetto Trentino * elezioni 2018: ” con maurizio fugatti presentazione candidati di lista, auditorium interbrennero sabato 22 settembre ore 10.00 “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Annunciamo l’apertura della campagna elettorale di Progetto Trentino, alla presenza del candidato Presidente onorevole Maurizio Fugatti, presso la sala dell’auditorium di Interbrennero in via Innsbruck.

Sabato 22 Settembre alle ore 10.00 la squadra dei candidati di Progetto Trentino si presenterà agli elettori in vista delle provinciali di ottobre.

La scelta di Progetto Trentino di aderire alla coalizione del cambiamento a difesa dell’Autonomia e del popolarismo europeo, ci impegna in un percorso politico che richiama ad una condivisione di quei valori che sono parte essenziale della politica del movimento fin dalla sua nascita.

Ci sentiamo in dovere di sottolineare la nostra consapevolezza e l’importanza di poter recitare un ruolo di primo piano quale forza di governo per il futuro del Trentino.

Invitiamo, per questo, gli amici e i simpatizzanti a presenziare numerosi e ad impegnarsi, a partire dall’incontro di sabato, per una piena riuscita del nostro Movimento nel raggiungimento di quegli obbiettivi che non sono solo nostri, ma l’aspirazione di moltissimi Trentini.

Ufficio Stampa di Progetto Trentino