(leggi le altre news di Opinione) PROCURA E GUARDIA DI FINANZA – TRENTO * PRODUZIONE VINO: « NUMEROSE PERQUISIZIONI IN TRENTINO E IN SICILIA PER GRAVI INDIZI DI INFILTRAZIONE MAFIOSA » Comunicato stampa congiunto della Procura Distrettuale della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Trento e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Trento. In data odierna personale del Nucleo di Polizia Economica e Finanziaria della Guardia di Finanza di Trento ha effettuato numerose perquisizioni presso la sede di società del Trentino e della Sicilia, considerate tra le principali cooperative agricole italiane che operano nel settore della produzione e commercializzazione dei vini e dei piccoli frutti. Tali attività rientrano in un fascicolo, allo stato, contro ignoti. Le ragioni di questa operazione sono fondate su gravi indizi che hanno denotato una infiltrazione di cosa nostra, effettuata attraverso riciclaggio di beni, terreni e fornitura di merce da parte della criminalità organizzata di stampo mafioso siciliana. L’inizio dell’infiltrazione nelle società trentine risale al 2001 e continua a tutt’oggi. La Procura della Repubblica e la Guardia di Finanza di Trento stanno compiendo indagini per accertare i responsabili del riciclaggio, il loro coinvolgimento eventuale in associazioni per delinquere di stampo mafioso, a tutela degli imprenditori trentini virtuosi che, inconsapevoli dell’infiltrazione predetta, operano nell’ambito della produzione di vino (oltre 1500 soci conferitori di uve che lavorano su oltre 2.500 ettari di vigneto) e di piccoli frutti. * Il Procuratore della Repubblica

Sandro Raimondi Il Comandante Provinciale

Col. Mario Palumbo

