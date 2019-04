Pro loco Lasino Lagolo * Popi e Ovi: « a Lasino domenica 7 aprile la la festa dei giochi di una volta »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Popi e Ovi,

la festa dei giochi di una volta

Il 7 aprile a Lasino va in scena la prima edizione

della festa della Pro Loco Lasino Lagolo

che fa divertire grandi e piccoli con i giochi di una volta.

Anche i sindaci della Valle dei Laghi si mettono in gioco a suon di uova

LASINO, 5 aprile 2019 – Fervono i preparativi per la prima edizione della manifestazione “Popi e ovi” in programma per il giorno 7 aprile 2019 (in caso di cattivo tempo l’evento sarà posticipato a domenica 14 aprile), organizzato dalla Pro Loco di Lasino/Lagolo, in collaborazione con le diverse associazioni locali e con il sostegno della sempre presente Amministrazione Comunale.

L’iniziativa porta alla ribalta i tanti giochi di una volta tipici del periodo pasquale, in cui bastava tanta fantasia e qualche uovo sodo per divertirsi: centinaia di uova sode e colorate riempiranno il parco giochi di Lasino, affinché adulti e bambini si divertano con giochi legati sia alla tradizione che con proposte nuove e creative. Punta l’of, tiro a l’of, cacia a l’of, rudola l’of, spaca l’of, sofia l’of sono sono alcuni dei curiosi giochi a cui si potrà partecipare, facendo così conoscere un patrimonio ludico popolare in parte scomparso.

Oltre al gioco, ci sarà spazio anche per la gastronomia (con menù a base di polenta e costine, uova sode, pancetta), i laboratori , gli spettacoli, la musica ed il mercatino pasquale. C’è molta attesa per la simpatica sfida tra i Sindaci alla “righèa”, in programma nel primo pomeriggio: il gioco consiste nel far rotolare le uova sode in una sorta di enorme catino e colpire le uova avversarie senza danneggiare le proprie. I sindaci di Cavedine, Dro, Madruzzo, Vallelaghi e Drena (con un sostituto) hanno già confermato la loro presenza.

Info

Ivo Chistè (Presidente Pro Loco Lasino Lagolo) 373 3733283

Pagina FB: Pro Loco Lasino Lagolo

Programma

09:30 Apertura casette mercatino presso il Parco giochi di Lasino

10:00 – 19:00 Giochi per adulti e bambini con protagoniste le uova

11:30Aperitivo pasquale

12:30 Pranzo pasquale

13:30 Sulla via per San Siro …trova le uova!!!

14:30 DA NON PERDERE la sfida tra Sindaci alla “righèa”

15:30 Laboratorio per bambini proposto dall’oratorio San Giovanni Bosco

16:00 Merenda pasquale

16:30 Trucca bimbi con Valentina

19:00 Chiusura festa