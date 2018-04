PRESIDENZA SENATO – MARIA ELISABETTA ALBERTI CASELLATI * ESPLOSIONE TREVIGLIO: MORTI BIANCHE, UN TEMA CHE LA POLITICA HA IL DOVERE DI AFFRONTARE CON URGENZA

“Ormai è una tragedia quotidiana. La morte di due operai, entrambi padri di famiglia, per l’esplosione di un’autoclave in un’azienda di Treviglio, ripropone a distanza di pochi giorni dall’incidente al porto industriale di Livorno, un tema che la politica ha il dovere di affrontare con urgenza: quello delle morti bianche”. Così in una dichiarazione Maria Elisabetta Alberti Casellati, Presidente del Senato.

“Partecipo al dolore di chi oggi ha perso i suoi cari e mi auguro che il problema della sicurezza sul lavoro venga esaminato in tutti i suoi risvolti in questa legislatura”.