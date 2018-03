PRESIDENZA REPUBBLICA * PROMOZIONE BENE COMUNE: MATTARELLA CONFERISCE ALLA SCUOLA DI TONADICO (TN) L’ATTESTATO D’ONORE DI “ALFIERE DELLA REPUBBLICA”

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito 29 Attestati d’onore di “Alfiere della Repubblica” a ragazze e ragazzi che si sono distinti nella partecipazione, nella promozione del bene comune, nella solidarietà, nel volontariato e per singoli atti di coraggio.

La classe di Julia – Scuola dell’infanzia, Tonadico sulle Dolomiti – I bambini e le insegnanti della scuola equiparata dell’infanzia “C. Fuganti” di Tonadico (Primiero San Martino di Castrozza) hanno scritto insieme una storia che parla di reale inclusione e racconta di come la sordità di una bambina sia diventata una opportunità e una risorsa educativa per l’intera comunità locale. Julia nasce in un ambiente dove, fino a qualche anno fa, non viveva nessun sordomuto, mentre oggi, proprio in conseguenza della sua nascita, mezza valle conosce almeno le basi della lingua italiana dei segni.

Ciò è avvenuto soprattutto grazie alla determinazione delle insegnanti della scuola per l’infanzia – supportate da una facilitatrice che ha affiancato da subito la bimba – e che sono riuscite a trasformare le difficoltà di Julia in una straordinaria occasione di crescita.

Ora i bambini – e con loro il personale della scuola, dalle collaboratrici pedagogiche alle cuoche – conoscono le basi della lingua italiana dei segni, e ciò ha anche permesso loro di comprendere che esistono altre modalità di esprimersi oltre alle parole.

Per il gruppo quella dei segni è come una seconda lingua, la cui conoscenza è stata trasferita nella scuola elementare da poco iniziata.

