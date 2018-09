PRESIDENZA CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO * CONVEGNO 30MO ANNO FONDAZIONE TAR TRENTO: ” NESSUN SOSTEGNO ECONOMICO, NÉ ORGANIZZATIVO, NÉ IN ALTRE FORME È STATO MAI EROGATO NÉ PER QUESTO EVENTO “

A fronte di alcune notizie rese pubbliche da un consigliere provinciale in relazione ad un convegno celebrativo per il trentesimo anniversario di fondazione del Tribunale regionale di Giustizia amministrativa di Trento nell’anno 2016 ed alle ipotesi di sostegno economico erogato da questa Presidenza in tale circostanza, si ritiene doveroso precisare che nessun sostegno economico, né organizzativo, né in altre forme è stato mai erogato né per questo evento né per altri, anche perché espressamente vietato dalle vigenti norme in vigore anche all’epoca, sulle erogazioni finanziarie dei Consigli regionali e provinciali.

Per la manifestazione in oggetto è stato invece concesso l’uso gratuito dell’Aula Depero, come sempre avviene in simili casi ed il Presidente del Consiglio provinciale, nell’esercizio delle sue funzioni e nel rispetto del galateo istituzionale, ha portato solo un breve saluto introduttivo ad un appuntamento di alta cultura giuridica e di valenza istituzionale nazionale.

*

La Presidenza del Consiglio provinciale di Trento