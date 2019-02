PRESIDENZA CONSIGLIO REGIONALE TRENTINO – ALTO ADIGE * visite istituzionali a bolzano: « Paccher incontra il Commissario del Governo Cusumano e il generale dei carabinieri Cantoni »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Mattina di incontri istituzionali per il Presidente del Consiglio regionale, Roberto Paccher, che questa mattina si è recato in visita ufficiale a Bolzano per poter conoscere i rappresentanti delle Forze dell’ordine e dello Stato a Bolzano.

Ad accoglierlo nel capoluogo altoatesino, il Generale di Corpo d’Armata, Claudio Berto, Comandante delle Truppe Alpine dall’8 febbraio dello scorso anno. Subito dopo il Presidente Paccher si è recato in visita a Palazzo Ducale, dove è stato accolto dal Commissario del Governo, il dott. Vito Cusumano, e infine presso il Comando della Legione Carabinieri del Trentino-Alto Adige, dove ha avuto un colloquio con il Generale Ugo Cantoni.

“Il benessere dei cittadini -spiega Roberto Paccher- passa necessariamente per il senso di sicurezza che vivono nel proprio territorio e tutte le forze in campo contribuiscono a mantenere saldo il tessuto sociale. Come Presidente del Consiglio regionale, ho voluto incontrare il Commissario del Governo e i massimi rappresentanti delle nostre forze armate sul territorio per ringraziarli per quanto fanno e per mantenere viva la collaborazione tra le Istituzioni che rappresenta una garanzia per migliorare il loro e il nostro lavoro.

Sono lieto di aver incontrato persone così disponibili e attente alla realtà in cui vivono e operano. A loro va un ringraziamento molto più che formale, perché se il Trentino-Alto Adige/Südtirol è una Regione così ammirata sotto tanti profili è anche grazie alla dedizione che proprio chi opera per la nostra sicurezza dimostra ogni giorno e che viene ricambiata dal forte senso delle Istituzioni che i cittadini dimostrano”.