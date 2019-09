PRESIDENZA CONSIGLIO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE * POWERLIFTING: PACCHER, « LO SPORT HA ALTO VALORE SOCIALE – CONSEGNATA TARGA AD ATLETI STENGHEL E PINNA »

“Lo sport ha un alto valore sociale”. Il Presidente del Consiglio regionale, Roberto Paccher, consegna una targa agli atleti Anna Stenghel e Mario Pinna, campioni nella disciplina del Powerlifting, in riconoscimento del valore dei risultati raggiunti.

Il Presidente del Consiglio regionale, Roberto Paccher, ha voluto consegnare una targa in segno di riconoscimento a due atleti trentini, Anna Stenghel e Mario Pinna, che da anni sono ai vertici della propria categoria in una disciplina particolare: il powerlifting. Si tratta di uno specifico tipo di sollevamento pesi, dove è necessaria tecnica, potenza e resistenza allo sforzo e che vede gli atleti cimentarsi nello squat, nella distensione su panca piana e nello stacco da terra.

“Lo sport, ad ogni età – ha detto il Presidente Paccher, ringraziando i due atleti per quanto stanno facendo – rappresenta una straordinaria opportunità di crescita e confronto ed ha un altissimo valore sociale.

Penso soprattutto ai più giovani, per i quali è una palestra per la vita, dove imparano, attraverso un sano agonismo, il valore dell’impegno, della costanza, ma anche il piacere di stare insieme e lo spirito di squadra. Coloro che raggiungono risultati straordinari come Anna Stenghel e Mario Pinna, che nel tempo hanno conquistato prestigiosi titoli nazionali ed internazionali, non solo sono un orgoglio per la nostra terra di cui sono portacolori, ma sono anche un esempio di passione e dedizione”.