PRESIDENZA CONSIGLIO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE * MORTE BORGA: PACCHER, « Con lui ho condiviso un’idea del Trentino di domani, la sua presenza mancherà a tutti noi »

“La scomparsa di Rodolfo Borga è una perdita per tutta la nostra Comunità – commenta il Presidente del Consiglio Regionale Roberto Paccher, appena appresa la notizia – Rodolfo è stato un uomo delle Istituzioni, che conosceva e amava profondamente. Ha sempre lavorato con dedizione per la sua terra, impegnandosi in politica fin dalla giovane età e applicando le proprie competenze professionali anche all’interno dell’aula consiliare. Con lui ho condiviso una idea del Trentino di domani e la sua presenza mancherà a tutti noi. Mi stringo, a nome personale e dell’intero Consiglio regionale, alla sua famiglia.

Rodolfo Borga era nato a Trento il 19 aprile 1962 ed era residente a Mezzolombardo, paese del quale era stato consigliere comunale dal 1995 e poi sindaco dal 2000 al 2008. Diplomato presso il liceo scientifico Leonardo Da Vinci e laureato in giurisprudenza presso l’università di Bologna. Eletto consigliere provinciale per la prima volta nella XIV legislatura, fondatore del movimento politico Civica Trentina, è stato rieletto consigliere provinciale anche nella XV e XVI legislatura.