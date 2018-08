PRESIDENZA CONSIGLIO REGIONALE TRENTINO AA * TORNA A PASSO PARADISO LA ‘ FESTA DELLA FRATELLANZA ‘: AD ACHILLE SERRA UNA ONORIFICENZA DA PARTE DEL GOVERNO AUSTRIACO

Domenica 26 agosto alle ore 10.45 a Passo Paradiso la cerimonia. Ad Achille Serra una Onorificenza da parte del Governo austriaco. A cento anni dalla fine della Grande Guerra, il silenzio suonerà ancora una volta sulle nevi perenni del ghiacciaio del Presena.

Torna anche quest’anno, a Passo Paradiso, la Festa della Fratellanza. Nata dall’intuizione di Emilio Serra e di Kurt Steiner 40 anni fa, la Festa della Fratellanza nel tempo ha acquisito sempre più valore, divenendo un’occasione unica per riflettere sull’importanza della Pace, proprio dove allora molte vite furono tragicamente spezzate.

Oggi portata avanti dalla passione dal figlio di Emilio, Achille, e dalla sua famiglia, riunisce centinaia di persone a Passo Paradiso: alla cerimonia partecipano i rappresentanti dei Gruppi Kaiserschützen, Kaiserjäger e Standschützen, delle Compagnie Schützen, della Croce Nera Austriaca, dei Gruppi Alpini, delle Associazioni ex Combattentistiche e delle associazioni di volontariato della Val di Sole e della Val Camonica.

In occasione del centenario, sarà consegnata, da parte del Console Generale d’Austria a Milano, Wolfgang Spadinger, un importante riconoscimento del Governo austriaco ad Achille Serra, promotore dell’inziativa.

Domenica 26 agosto la telecabina di Passo Tonale sarà attiva a partire dalle ore 8 per portare i partecipanti in quota, dove alle 10.00 prenderà il via la sfilata accompagnata dal Corpo bandistico Ossana-Vermiglio fino al monumento alla Fratellanza.

Alle 10.45 la Santa Messa celebrata dal Cappellano militare, padre Giorgio Valentini e del parroco di Vermiglio, Enrico Pret, con la partecipazione del Coro “Santa Maria di Tassullo”, al termine della quale si terrà la salva d’onore della Compagnia Schützen Val di Sole e la deposizione corone al monumento della Fratellanza.

PROGRAMMA

Domenica 26 agosto

a partire dalle ore 8.00 – Passo Tonale

Ritrovo presso la telecabina Passo Paradiso-Presena

ore 10.00 – Ghiacciaio Presena

Sfilata con il Corpo bandistico Ossana-Vermiglio fino al monumento alla Fratellanza, con la partecipazione delle Autorità, dei rappresentanti dei Gruppi Kaiserschützen, Kaiserjäger e Standschützen, delle Compagnie Schützen, della Croce Nera Austriaca, dei Gruppi Alpini, delle Associazioni ex Combattentistiche e delle associazioni di volontariato della Val di Sole e della Val Camonica

ore 10.45 – Passo Paradiso

Santa Messa celebrata dal Cappellano militare, padre Giorgio Valentini, e del parroco di Vermiglio, Enrico Pret, con la partecipazione del Coro “”Santa Maria di Tassullo”.

Salva d’onore della Compagnia Schützen Val di Sole e deposizione corone al monumento della Fratellanza