PRESIDENZA CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO * PETIZIONE LAGO SANTO – CEMBRA: « CONSEGNATE A KASWALDER 1.352 FIRME PER LA TUTELA DELL’AREA »

Chiedono all’amministrazione comunale di Cembra una pausa di riflessione e la possibilità di confrontarsi e approfondire il progetto definito di “qualificazione turistico-ambientale del lago Santo”.

Luigino Gottardi, Donatella Zanol, Fabio Savoi e Franco Tessadri sono stati ricevuti stamane a palazzo Trentini dal presidente Walter Kaswalder, cui hanno consegnato una formale petizione, corredata da 1.352 firme di cittadini (200 dal paese, le altre da tutto il Trentino). Il testo si occupa appunto dell’opera da almeno 170 mila euro, che il Comune appare intenzionato a far partire quest’autunno, intervenendo in modo incisivo sulla naturalità del gioiello lacustre, calato in mezzo ai boschi e apprezzato proprio per il suo stato ancora in buona parte incontaminato.

A destare forti perplessità è soprattutto la coppia di pedane che si vogliono installare nel lago, piazzando 52 micropali in cemento armato e coprendo 300 metri quadrati, un po’ sullo stile di Caldaro. Opera definitiva e invasiva, che il comitato giudica del tutto incongruente con il luogo ed eventualmente sostituibile con una struttura provvisoria galleggiante.

I promotori della petizione oggi si sono espressi in modo molto costruttivo, chiedendo sostanzialmente tempo per ragionare e auspicando che il sindaco Damiano Zanotelli sospenda l’iter e presti attenzione alle articolate osservazioni predisposte anche dopo aver sentito esperti di ambiente lacuale.

L’impostazione generale dell’intervento comporta il rischio che si trasformi radicalmente la natura del luogo, per un male inteso obiettivo di migliore fruibilità turistica. Lo stesso percorso ad anello previsto attorno alle sponde e l’infrastrutturazione della spiaggia e delle aree circostanti destano molte perplessità.

Il presidente Kaswalder ha assicurato che la petizione verrà subito affidata alla III Commissione permanente del Consiglio provinciale, presieduta da Ivano Job. Il suo auspicio è che con buona volontà e metodo del dialogo si possa addivenire a scelte condivise e lungimiranti.